Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Sachbeschädigung durch Feuer an Baustelle

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Rentmeisterskamp;

Tatzeit: zwischen 19.05.2025, 16.00 Uhr, und 20.05.2025, 06.35 Uhr;

Bislang unbekannte Täter drangen in die Baustelle einer Schule an der Straße Rentmeisterskamp in Ahaus ein. Die Unbekannten gelangten über eine unverschlossene Hintertür in das Objekt und setzten dort Dämmwolle und Kartonmaterial in Brand. Durch das Feuer kam es zu Rußanhaftungen, wodurch eine Wand beschädigt wurde. Die Tat ereignete sich zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalinspektion I in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell