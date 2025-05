Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Fahrradfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Reken (ots)

Unfallort: Reken- Maria Veen, Heideweg;

Unfallzeit: 19.05.2025, 20.30 Uhr;

Bei Verkehrsunfall schwer verletzt hat sich eine Radfahrerin in Maria Veen. Die 60-jährige Frau aus Coesfeld befuhr am Montagabend mit ihrem Mountainbike in einer Gruppe mit anderen Radfahrern den Heideweg in Richtung Maria-Veen. Aus ungeklärten Gründen kam die Coesfelderin von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei zog sie sich schwere Kopfverletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell