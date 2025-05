Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Durchsuchung im Stadtteil Geneicken: Etwa 900 Cannabis-Pflanzen beschlag-nahmt, zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Mönchnegladbach (ots)

Die Polizei Mönchengladbach hat am Montag, 19. Mai, einen Durchsuchungsbeschluss im Mönchengladbacher Stadtteil Geneicken vollstreckt und zwei Tatverdächtige (32 und 34 Jahre alt) vorläufig festgenommen. Die beiden sitzen nun wegen des Tatvorwurfs der Beihilfe zum gewerbsmäßigen Anbau von und Handel mit Cannabis in nicht geringer Menge in Untersuchungshaft. Vorausgegangen war intensive Ermittlungsarbeit im Rahmen eines Sondereinsatzes. Die Polizisten durchsuchten am Montagmorgen aufgrund eines vorliegenden Durchsuchungsbeschlusses ein Wohnhaus. Dieses hatte mehrere Anbauten und Verbindungen zu einem Nachbarhaus, welches aufgrund von Gefahr im Verzug ebenfalls durchsucht wurde. Dabei beschlagnahmten die Einsatzkräfte in 13 Räumen etwa 900 Cannabis-Pflanzen in allen Wachstumsstadien sowie zum Betrieb der Plantagen verwendetes Equipment wie zum Beispiel Lampen oder Filter. Zwei Männer versuchten während der Durchsuchung aus einem der Häuser zu flüchten und sich in der Nähe zu verstecken. Sie konnten aber aufgegriffen und vorläufig festgenommen werden. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach prüfte die Polizei mögliche Haftgründe gegen die beiden Tatverdächtigen. Am Dienstag, 20. Mai, führten die Ermittler die Männer einer Haftrichterin vor. Diese ordnete wegen der Beihilfe zum gewerbsmäßigen Anbau von und Handel mit Cannabis in nicht geringer Menge Untersuchungshaft für die beiden Männer an.

