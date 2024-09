Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (971) Unbekannte raubten Umhängetasche - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Zwei bislang Unbekannte raubten in der Nacht von Freitag auf Samstag (14.09.2024) in der Nürnberger Altstadt einem jungen Mann (18) die Umhängetasche. Jetzt ermittelt die Kripo und bittet um Zeugenhinweise.

Der 18-Jährige und sein Begleiter waren um 03:15 Uhr gerade im Begriff von einem Ausgabeautomat in der Färberstraße/Ecke Maiengasse Geld abzuheben, als sie von zwei Tätern mit den Worten "Geld her" von hinten überfallen wurden. Zur Bekräftigung ihrer Forderung packte einer der Räuber den jungen Mann am Kragen. Nachdem jedoch die Geldabhebung scheiterte, nahm einer der Täter dem derart eingeschüchterten Opfer die um den Oberkörper getragenen Umhängetasche der Marke "Dior" im Wert rund 1000 Euro ab.

Im Anschluss flüchteten der junge Mann und sein Begleiter und erstatteten bei der nächstgelegen Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte Anzeige. Die Täter, von denen keine nähere Beschreibung vorliegt, enterten sich unterdessen in unbekannte Richtung.

Die weitergehenden Ermittlungen wegen Raubes hat das Fachkommissariat der Nürnberger Kripo übernommen und bittet Zeugen, insbesondere einen Radfahrer und zwei Fußgänger die den Vorfall beobachtet haben sollen, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Robert Sandmann

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell