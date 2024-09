Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (969) Falsche Polizistin kassierte bei vorgetäuschter Verkehrskontrolle ab - Zeugen gesucht

Ansbach (ots)

Am Freitagmorgen (13.09.2024) gab sich eine bislang unbekannte Frau in Leutershausen (Lkrs. Ansbach) als Polizistin aus und führte eine angebliche Geschwindigkeitskontrolle durch. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Die Unbekannte Frau hielt kurz nach 07:30 Uhr mit einer Kelle mit der Aufschrift 'Polizei' einen Pkw in der Bahnhofstraße (zwischen Am Lindenhain und Hans-Wild-Straße) an und gab gegenüber der 38-jährigen Fahrerin an, eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt zu haben. Sie hielt der Frau sogleich einen Geschwindigkeitsverstoß vor und forderte sie auf, an Ort und Stelle ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro zu entrichten. Die 38-Jährige schöpfte zwar schnell Verdacht, dass es sich bei der Frau um keine echte Polizistin handeln konnte. Da die Unbekannte jedoch eine Waffe in einem Holster zu führen schien, entschied sich die Betroffene, den geforderten Geldbetrag zu übergeben und davonzufahren.

Personenbeschreibung:

weiblich; etwa 1,70m groß; schlank; schwarze, hochgesteckte Haare; trug eine grüne Jacke mit grüner Weste, eine helle blaue Hose mit Pistolenholster sowie graue Handschuhe;

Zwischenzeitlich hat das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder selbst von der bislang unbekannten Frau angehalten und 'kontrolliert' worden sind, unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell