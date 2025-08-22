PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher erbeuten Bargeld aus Kindergarten

Breitenworbis (ots)

Im Eichsfeld wurde ein Kindergarten zum Ziel von Einbrechern. Zwischen Donnerstagabend, 18 Uhr, und Freitag, kurz vor 6 Uhr, verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt in den Kindergarten in der Gutstraße. Die Unbekannten erbeuteten mehrere hundert Euro Bargeld. Zudem verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat den Einbruch bemerkt? Wem sind zur Tatzeit verdächtige Personen im Bereich die Kindergartens aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/574367100 entgegen.

Aktenzeichen: 0218545

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 09:55

    LPI-NDH: Auto aufgebrochen - Wertgegenstände entwendet

    Werther (ots) - In der Großwechsunger Straße stellte eine Frau ihren Pkw ab und entfernte sich hiervon für etwa eine halbe Stunde. Als die Frau gegen 16 Uhr wieder am Auto eintraf, stellte sie fest, dass Unbekannte eine Seitenscheibe der Beifahrerseite gewaltsam öffneten und aus dem Fahrzeuginneren Wertgegenstände entwendeten. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen ein und suchen nun nach ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 09:54

    LPI-NDH: Sitzmöbel entwendet - "Stühle haben Beine bekommen"

    Bad Langensalza (ots) - Auf Sitzmöbel eines Restaurants auf dem Kornmarkt hatten es bislang unbekannte Täter in den frühen Morgenstunden des Donnerstags abgesehen. Zwischen 2 Uhr und 09.30 Uhr entwendeten Diebe mehrere dutzend Stühle und einige Tische aus dem Außenbereich. Die Polizei leitet ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls ein. Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren