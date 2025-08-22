Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher erbeuten Bargeld aus Kindergarten

Breitenworbis (ots)

Im Eichsfeld wurde ein Kindergarten zum Ziel von Einbrechern. Zwischen Donnerstagabend, 18 Uhr, und Freitag, kurz vor 6 Uhr, verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt in den Kindergarten in der Gutstraße. Die Unbekannten erbeuteten mehrere hundert Euro Bargeld. Zudem verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat den Einbruch bemerkt? Wem sind zur Tatzeit verdächtige Personen im Bereich die Kindergartens aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/574367100 entgegen.

Aktenzeichen: 0218545

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell