Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Klangvoller Sommerabend für den guten Zweck

Nordhausen (ots)

Am 15. August 2025 lud die Landespolizeiinspektion Nordhausen zum Sommerabendkonzert mit dem Polizeiorchester Thüringen in den Darrweg ein. Ziel der Benefizveranstaltung war es, Spenden für das Kinderheim Frohe Zukunft in Nordhausen zu sammeln.

Unter Leitung von Dirigent Christian Beyer präsentierte das Polizeiorchester 13 abwechslungsreiche Musikstücke. Moderator Steffen Wolf führte unterhaltsam durch das Programm und begeisterte das Publikum, das mit mehr als 100 Gästen gut gefüllt war - darunter der amtierende Vizepräsident der Landespolizeidirektion Thüringen, Herr Dirk Löther, Vertreter vom Landkreises Nordhausen, Mitglieder des Vereins Bürger und Polizei e.V. sowie Interessierte aus Nah und Fern.

Nach dem ersten, beschwingten Konzertteil mit Werken wie dem Batavia-Fox von Eduard Künneke genossen die Besucher eine Pause mit Getränken und Snacks, bereitgestellt durch die Nordthüringer Verbindungsstelle der International Police Association (IPA), an dem lauen Sommerabend.

Im zweiten Teil der Veranstaltung erklangen Evergreens wie "My Way" von Frank Sinatra, bevor das Konzert mit dem "Symphonic Portrait" von Andrew Lloyd Webber, einem der wohl berühmtesten Musicalkomponisten und der allseits bekannten James-Bond-Melodie fortgeführt wurde. Hier wurde durch den Moderator ein Gleichnis zwischen James Bond und den alltäglichen "Helden in Uniform" - den Thüringer Polizisten - hergestellt.

Die gesammelten Spenden in Höhe von über 1.000 Euro wurden an Heimleiter der Frohen Zukunft, Herrn Gert Bufe, übergeben und unterstützen den Bau eines Radrundwegs für die Kinder.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

