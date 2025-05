Feuerwehr Neuss

FW-NE: Havarie auf dem Rhein | Technischer Defekt führt zur Manövrierunfähigkeit eines Sportbootes

Neuss (ots)

Am Samstagabend, den 17. Mai 2025, wurde die Feuerwehr gegen 21:00 Uhr zu einer Havarie auf dem Rhein alarmiert. Ein Angler hatte auf Höhe des Rheinstromkilometers 728 in Höhe des Silbersees ein offensichtlich manövrierunfähiges Sportboot sowie den auf seine Notlage aufmerksam machenden Bootsführer bemerkt und folgerichtig die Feuerwehr verständigt.

Die nach rund 10 Minuten ersteintreffenden Kräfte der DLRG und Feuerwehr konnten das Boot sichern und in Schlepp nehmen. Der Havarist wurde durch ein DLRG-Boot in Begleitung der Feuerwehr zur nächstgelegenen Ersatzübergangsstelle in Dormagen-Zons geschleppt und konnte dort aus dem Wasser und somit in Sicherheit gebracht werden.

Der Einsatz wurde gegen 22:00 Uhr beendet. Verletzt wurde niemand, der Bootsführer kam mit dem Schrecken davon.

