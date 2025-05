Feuerwehr Neuss

FW-NE: Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus | Feuerwehr verhindert Ausbreitung auf gesamtes Dachgeschoss

Neuss (ots)

Am späten Sonntagabend, den 11. Mai 2025, wurde die Feuerwehr um 23:06 Uhr zu einem gemeldeten Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Straße An der Schleppbahn im Ortsteil Holzheim alarmiert. Bereits auf der Anfahrt konkretisierten sich die Hinweise: Vor dem Gebäude brannte eine Mülltonne, das Feuer hatte sich bereits auf Teile des Dachgeschosses des Hauses ausgebreitet.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen Flammen im Bereich des Dachüberstands nach außen. Unverzüglich wurden erste Löschmaßnahmen eingeleitet und parallel dazu eine Menschenrettung durchgeführt. Alle betroffenen Bewohner konnten zügig ins Freie gebracht und durch den Rettungsdienst gesichtet werden - ein Transport in ein Krankenhaus war glücklicherweise nicht erforderlich.

Zur Brandbekämpfung kam ein C-Rohr zum Einsatz. Der betroffene Bereich im Dachgeschoss wurde umfassend durch Teams unter Atemschutz kontrolliert. Eine weitere Brandausbreitung konnte durch das schnelle Eingreifen verhindert werden. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen wurden Belüftungsmaßnahmen durchgeführt, um das Gebäude rauchfrei zu bekommen. Eine Kontrolle des Dachbereichs über die Drehleiter ergab keine weiteren Feststellungen.

Die Einsatzstelle wurde gegen 23:55 Uhr an den Eigentümer übergeben. Die Feuerwehr war mit rund 25 Einsatzkräften im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

