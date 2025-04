Feuerwehr Neuss

FW-NE: Feuer in Grimlinghausen: Baum und Garage in Brand - schnelle Löschmaßnahmen verhindern Schlimmeres

Neuss (ots)

Am heutigen Dienstagmittag wurde die Feuerwehr um 14:28 Uhr zu einem gemeldeten Brand an der Bonner Straße im Stadtteil Grimlinghausen alarmiert. Passanten hatten eine Rauchentwicklung im Bereich eines Baumes gemeldet, der sich in unmittelbarer Nähe zu einem Garagengebäude befand. Auf dem Dach des Gebäudes waren zu diesem Zeitpunkt Dachdeckerarbeiten im Gange.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung: Ein Baum stand in Brand, und die Flammen hatten bereits auf die angrenzende Garage übergegriffen. Der eingesetzte Dachdecker handelte umsichtig, brachte die vor Ort befindlichen Gasflaschen in Sicherheit und unternahm erste Löschversuche mit einem Feuerlöscher.

Umgehend wurde ein Strahlrohr zur Brandbekämpfung eingesetzt, um eine weitere Ausbreitung der Flammen zu verhindern. Der Brand konnte zügig unter Kontrolle gebracht und vollständig gelöscht werden. Anschließend wurde der betroffene Bereich mit einer Wärmebildkamera auf versteckte Glutnester kontrolliert.

Parallel dazu sichtete der Rettungsdienst eine Person vor Ort, die jedoch nur leicht verletzt war und ambulant behandelt werden konnte. Ein Transport ins Krankenhaus war nicht erforderlich.

Nach rund 15 Minuten war das Feuer gelöscht. Im Anschluss begannen die Einsatzkräfte mit dem Rückbau, der Einsatz war nach etwa einer halben Stunde beendet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

