FW-NE: Kabelbrand an Photovoltaikanlage löst Feuerwehreinsatz aus | Keine Verletzten

Neuss (ots)

Am Samstagmorgen, den 17. Mai 2025, wurde die Feuerwehr gegen 09:25 Uhr zu einem gemeldeten Brand an einer Photovoltaikanlage auf einem Wohngebäude am Holunderweg in Gnadental alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine Rauchentwicklung im Bereich einer außenliegenden Leitung zu erkennen. Nach ersten Erkundungen stellte sich heraus, dass es in einem Rohr zu einem Kabelbrand gekommen war.

Die betreffende Anlage wurde durch den zuständigen Netzbetreiber fachgerecht freigeschaltet. Anschließend konnten Einsatzkräfte das betroffene Rohr vorsichtig demontieren und gezielt Nachlöscharbeiten durchführen. Ein Übergreifen der Flammen auf die Gebäudesubstanz konnte durch das frühzeitige Eingreifen verhindert werden. Der entstandene Schaden blieb auf den Leitungsabschnitt beschränkt.

Verletzt wurde niemand. Die Brandursache konnte zum Zeitpunkt des Einsatzes nicht abschließend geklärt werden.

