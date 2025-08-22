Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte Vandalen beschädigen Sportpark

Nordhausen (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten eine Scheibe der Haupteingangstür eines Sportparks in der Parkallee. Bisherigen Erkenntnissen zufolge ereignete sich die Sachbeschädigung im Zeitraum von Sonntag, 7 Uhr, bis Montag, 7 Uhr.

Die Polizeibeamten des Inspektionsdienstes leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0218541

