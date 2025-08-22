PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher haben Firmengelände im Visier

Breitenworbis (ots)

Über ein Badfenster verschafften sich unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag widerrechtlich Zutritt zu einem Firmengelände in der Straße Auf dem Pfingstrasen. Die Einbrecher gelangten gewaltsam im Zeitraum von 21.30 Uhr bis 06.30 Uhr in das Gebäudeinnere und verschafften sich Zutritt zu mehreren Räumen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge entwendeten die Unbekannten nichts. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Personen, die Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben können, werden gebeten, sich in Heilbad Heiligenstadt unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0218511

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 14:05

    LPI-NDH: Unbekannte Vandalen beschädigen Sportpark

    Nordhausen (ots) - Bislang unbekannte Täter beschädigten eine Scheibe der Haupteingangstür eines Sportparks in der Parkallee. Bisherigen Erkenntnissen zufolge ereignete sich die Sachbeschädigung im Zeitraum von Sonntag, 7 Uhr, bis Montag, 7 Uhr. Die Polizeibeamten des Inspektionsdienstes leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 14:04

    LPI-NDH: Unkraut entfernt - Busch in Brand

    Artern (ots) - Was als Grünpflegearbeit begann, endete am Freitagmorgen in Artern mit einem Polizei- und Feuerwehreinsatz. Ein Mann wollte mit einem Gasbrenner unerwünschtem Gras zu Leibe rücken. Durch die anhaltende Trockenheit fiel jedoch nicht nur die unwillkommene Vegetation dem Gasbrenner zum Opfer - auch ein kleiner Busch stand plötzlich in Flammen. Der Mann reagierte unvermittelt und löschte den Brand ab. ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 14:02

    LPI-NDH: Einbrecher erbeuten Bargeld aus Kindergarten

    Breitenworbis (ots) - Im Eichsfeld wurde ein Kindergarten zum Ziel von Einbrechern. Zwischen Donnerstagabend, 18 Uhr, und Freitag, kurz vor 6 Uhr, verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt in den Kindergarten in der Gutstraße. Die Unbekannten erbeuteten mehrere hundert Euro Bargeld. Zudem verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren