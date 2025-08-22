Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher haben Firmengelände im Visier

Breitenworbis (ots)

Über ein Badfenster verschafften sich unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag widerrechtlich Zutritt zu einem Firmengelände in der Straße Auf dem Pfingstrasen. Die Einbrecher gelangten gewaltsam im Zeitraum von 21.30 Uhr bis 06.30 Uhr in das Gebäudeinnere und verschafften sich Zutritt zu mehreren Räumen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge entwendeten die Unbekannten nichts. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Personen, die Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben können, werden gebeten, sich in Heilbad Heiligenstadt unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0218511

