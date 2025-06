Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Rudolstadt (ots)

Zwischen dem 13.06.2025-14.06.2025 wurde wiederholt eine Schranke im Bereich "Große Wiese" in Rudolstadt (gegenüber der Gartenanlage) beschädigt. Unbekannte beschädigten die Einrichtung dermaßen, dass die Schranke aus der Halterung brach. Anschließend wurde sie durch den/ die Täter mitgenommen und im Bereich der Saale gegenüber der Straße Am Mühlgraben abgelegt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Geräusche in diesem Zusammenhang bemerkt haben, wenden sich mit sachdienlichen Hinweisen an den Kontaktbereichsdienst in Rudolstadt, Tel.: 03672/453137

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell