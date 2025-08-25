PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GT: Diebe stehlen Produkte vom Freigelände eines Baumarkts

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Zeugen informierten am Sonntagnachmittag (24.08., 13.48 - 13.55 Uhr) die Polizei, nachdem zwei Diebe diverse Produkte vom Freigelände eines Baumarkts an der Hans-Böckler-Straße gestohlen hatten. Nachdem die Täter den rückwärtigen Zaun samt ihrem Diebesgut überwunden hatten, flüchteten sie auf das Gelände eines angrenzenden Spielwarengeschäfts.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Diebstahl machen oder hatte zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Baumarktes? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

