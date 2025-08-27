Polizei Gütersloh

POL-GT: Gaststätteneinbruch an der Carl-Bertelsmann Straße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - In der Nacht zu Mittwoch (27.08., 02.05 - 02.20 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte an der Carl-Bertelsmann Straße in Höhe Marienstraße eingebrochen.

Die Täter hebelten ein Fenster auf, um in das Ladenlokal zu gelangen. Anschließend beschädigten sie einen Zigarettenautomaten. Sie flüchteten mit Bargeld und Zigaretten. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat in der Nacht verdächtige Personen rund um den Tatort beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

