Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Geschäft an der Bahnhofstraße

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Vier bislang unbekannte Täter haben in der vergangenen Dienstagnacht (26.08., 01.15 Uhr) die Glaseingangstür einer Lottoannahmestelle an der Bahnhofstraße eingeworfen. Zeugen beobachteten die vier dunkel gekleideten Personen und verständigten die Polizei, nachdem die Täter fußläufig in Richtung Bahnhof flüchteten. Zum möglichen Diebesgut liegen derzeitig keine Informationen vor.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte verdächtige Beobachtungen rund um die Tatzeit am Tatort oder im Bereich der Fluchtrichtung Bahndamm? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

