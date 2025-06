Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250630.1 Itzehoe

Heide: Zwei Männer bei Auseinandersetzung verletzt

Itzehoe / Heide (ots)

Am Freitag ist die Polizei in Itzehoe und in Heide zu Auseinandersetzungen ausgerückt, bei denen jeweils eine Person Verletzungen durch ein Messer erlitten hat. Für die Betroffenen bestand zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr. Aktuell ermittelt die Polizei und sucht nach Zeugen.

Um 14:13 Uhr gerieten in Itzehoe in der Liliencronstraße zwei Personen in einen Streit. Einer der Beteiligten setzte hierbei ein Messer ein und verletzte einen 19-jährigern Kellinghusener am Bein. Anschließend flüchtete der Beschuldigte zu Fuß vom Tatort. Der Verletzte kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus und konnte dieses nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. Die Suche nach dem Täter verlief negativ.

Laut Zeugen war der Täter männlich, ca. 20 Jahre alt, hatte ein südländisches Erscheinungsbild, eine schlanke Statur, war etwa 180 cm groß und besaß lockige Haare. Bekleidet war der Beschuldigte mit weißen Sneakers mit orangefarbenen Abzeichen. Hinweise auf ihn nimmt die Kriminalpolizei in Itzehoe unter der Rufnummer 04821 6020 oder Itzehoe.ItzehoeBKI@polizei.landsh.de entgegen.

In Heide sind Polizeibeamte um 21:28 Uhr in den Stadtpark, Höhe Klaus-Groth-Straße, gerufen worden. Zeugen hatten beobachtet, wie sich eine Gruppe von acht Personen gegenseitig schlug. Bei Eintreffen am Einsatzort hatte sich die Personengruppe bereits zerstreut.

Später stellte sich heraus, dass mindestens ein Beteiligter im Zuge der Auseinandersetzung eine Schnittverletzung erlitten hatte. Bei ihm handelt es sich um einen 26-jährigen Rendsburger, der in einem Krankenhaus aufgrund seiner Verletzungen operiert werden musste. Lebensgefahr bestand für ihn zu keinem Zeitpunkt.

Die Gesamtumstände der Tat bleiben zu klären. Die Ermittlungen in dieser Sache hat die Kriminalpolizei Heide übernommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die ansonsten sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0481 940 oder Heide.KPSt@polizei.landsh.de zu melden.

Björn Loop

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell