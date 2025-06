POL-PDNR: Kellereinbruch in Mehrfamilienhaus

Straßenhaus (ots) - Am 10.06.2025 kam es gegen 10:30 Uhr in der Grundschule in der Au in Raubach zu einer unklaren Rauchentwicklung. Vorsorglich wurde die Grundschule durch die FFW sowie die Polizei geräumt. Letztlich kam es bedingt durch einen Defekt in einem Verteilerkasten zu der Rauchentwicklung. Es wurde niemand verletzt und zu keiner Zeit bestand eine Gefahr ...

