Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250626.1 Heide: Durchsuchungseinsatz der Kriminalpolizei Heide

Heide (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Itzehoe und der Polizeidirektion Itzehoe

Am Mittwochabend hat die Kriminalpolizei Heide unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Itzehoe Durchsuchungsmaßnahmen an einem Objekt in Heide durchgeführt. Sie standen im Zusammenhang mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Beginnend um 22.00 Uhr durchsuchten insgesamt 60 zivile und uniformierte Polizeikräfte der Polizeidirektion Itzehoe ein Wohnhaus in der Straße Lüttenheid. Die Maßnahme erfolgte aufgrund von Beschlüssen des Amtsgerichts Itzehoe. In dem Durchsuchungsobjekt Lüttenheid stellten die Beamten diverse Beweismittel sicher, die noch der Auswertung bedürfen. Sie fanden unter anderem eine geringe Menge an Betäubungsmitteln, eine Feinwaage und eine Schreckschusswaffe.

Darüber hinaus nahmen Einsatzkräfte gegen 21.30 Uhr einen 43-jährigen Beschuldigten aus Norden / Niedersachsen in der Straße Schuhmacherort fest. Er ist des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln verdächtig. In seiner Begleitung befand sich ein 29-jähriger Heider, er durfte nach der Personalienfeststellung das Polizeirevier Heide wieder verlassen.

Der algerische Beschuldigte befindet sich aktuell noch im Gewahrsam der Polizei in Heide. Er wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe am heutigen Nachmittag einem Haftrichter am Amtsgericht Itzehoe vorgeführt.

Weitere Auskünfte können derzeit seitens der Polizei und Staatsanwaltschaft aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht erteilt werden.

Peter Müller-Rakow, Staatsanwaltschaft Itzehoe Björn Loop, Polizeidirektion Itzehoe

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell