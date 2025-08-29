Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pflichtwidrig vom Unfallort entfernt

Weimar (ots)

Am frühen Donnerstagnachmittag befuhr ein Zeuge die Eduard-Rosenthal- Straße stadteinwärts. Auf Höhe der Kreuzung zur Schlachthofstraße kam ihm ein DHL-Transporter entgegen. Da aufgrund am Fahrbahnrand geparkter Fahrzeuge die Fahrbahnbreite recht gering war, mussten sich die beiden Fahrenden aneinander vorbeitasten. Dabei blieb der Fahrer des Transporters an dem Seitenspiegel eines abgeparkten Pkw Fiat hängen, der dadurch abgetrennt wurde. Der Unfallverursacher verließ im Anschluss die Unfallstelle pflichtwidrig. Hinweise zum Unfall bzw. Unfallverursacher nimmt die Polizei Weimar unter 03643 882-0 oder per E-Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell