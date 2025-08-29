LPI-J: Mit Motorrad weggerutscht

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Bürgel: In der Senke auf der Bundesstraße 7, kurz nach der Ortslage Bürgel in Höhe des Abzweiges Thalbürgel, ist am Donnerstagvormittag ein Pkw von der Straße abgekommen. Die 57-jährige Fahrerin geriet in der Rechtskurve bei regennasser Fahrbahn nach rechts, überfuhr eine Leitplanke und überschlug sich. Sie konnte selbstständig aus ihrem Fahrzeug aussteigen, hatte sich aber durch den ...

