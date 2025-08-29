PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Motorrad weggerutscht

Weimar (ots)

Am frühen Donnerstagabend befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Motorrad die Kreisstraße 600, aus Richtung Mellingen kommend, in Fahrtrichtung Taubach. Kurz vor dem Ortseingang Taubach rutschte der Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache auf der Fahrbahn weg und stürzte. Er zog sich leichte Verletzungen zu und begab sich im Anschluss an die Unfallaufnahme selbständig in medizinische Behandlung. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

