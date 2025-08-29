Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fluchttür löst Alarm aus

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Kurz nach 19 Uhr am vergangenen Donnerstag informierte eine Zeugin darüber, dass ihre Mutter versehentlich in einem Möbelgeschäft eingeschlossen wurde. Ladenschluss war bereits um 18:30 Uhr. Um die Frau aus ihrer unglücklichen Lagen zu befreien, versuchten die Beamten zunächst berechtigte Personen zu kontaktieren. Dies scheiterte jedoch. Durch einen Hinweis einer Mitarbeiterin eines benachbarten Möbelhauses konnte in Erfahrung gebracht werden, dass das betreffende Geschäft eine Fluchttür besitzt. Durch diese konnte sich die Frau befreien, löste jedoch den Alarm aus. Die Sicherheitsfirma wurde kontaktiert und die Sachlage dargestellt. Somit konnte nicht nur die Frau befreit, sondern auch die Sicherheit des Geschäftes in der Nähe der Rodaer Straße wiederhergestellt werden.

