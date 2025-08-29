PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schlägerei vorm Supermarkt

Jena (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Kunden und einem Ladendetektiv ist es am Donnerstagnachmittag in einem Einkaufszentrum in Isserstedt gekommen. Ein verbaler Streit eskalierte derart, dass sich beide gegenseitig mit der Hand schlugen. Weitere Mitarbeiter gingen dazwischen und konnten die Situation beruhigen. Die Polizei nahm gegen beide eine Anzeige wegen Körperverletzung auf. Warum der der Streit so hoch putschte und was der Gegenstand dessen war, muss nun im Rahmen der Ermittlungen näher beleuchtet werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 29.08.2025 – 10:10

    LPI-J: Straßenbahn nicht beachtet

    Jena (ots) - Die Gleisanlage der Straßenbahn in der Erlanger Allee, in Höhe der Schlegelstraße wollte am Donnerstagnachmittag ein Fußgänger überqueren. Die hinweisgebende Ampel, dass eine Straßenbahn quert, blinkte, was der 19-Jährige auch wahrnahm und wartete. Jedoch beachtete er nicht die zweite, entgegengesetzt fahrende Straba, sodass er mit dieser zusammenstieß. Glücklicherweise erlitt der Mann nur leichte Verletzungen, die vor Ort durch ein Rettungsteam ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 10:10

    LPI-J: Radfahrer beim Abbiegen übersehen

    Jena (ots) - Zur einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Fahrrad ist es am Donnerstagmorgen in der Schützenhofstraße gekommen. Ein Pkw beabsichtigte in Richtung Munketal abzubiegen und übersah eine in Richtung Dornburger Straße fahrende Radlerin. Dadurch kam es zum Zusammenstoß, wodurch die Radfahrerin stürzte. Mit leichten Verletzungen ist die Frau zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gekommen. Der ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 12:10

    LPI-J: Drei Verletzte nach Auffahrunfall

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Stadtroda: Auf der Geraer Straße kam es am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ein stadtauswärts fahrender Kleinwagen beabsichtigte nach links in ein Wohngebiet abzubiegen. Das Abbremsen erkannte ein dahinterfahrender Transporter zu spät und fuhr dem Kleinwagen hinten auf. Durch den Aufprall wurden beide Fahrer sowie der Beifahrer im Transporter leicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren