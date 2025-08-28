Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Drei Verletzte nach Auffahrunfall

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Stadtroda: Auf der Geraer Straße kam es am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ein stadtauswärts fahrender Kleinwagen beabsichtigte nach links in ein Wohngebiet abzubiegen. Das Abbremsen erkannte ein dahinterfahrender Transporter zu spät und fuhr dem Kleinwagen hinten auf. Durch den Aufprall wurden beide Fahrer sowie der Beifahrer im Transporter leicht verletzt. Allesamt sind zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gekommen. Der Transporter war so sehr beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

