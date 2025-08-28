PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Absolut fahruntauglich

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Das Rangieren eines Sattelzugs ist am späten Mittwochabend einem Anwohner der Stadthäger Straße aufgefallen. Er sprach den Fahrer daraufhin an, dass die Straße für derartige Gefährte nicht ausgelegt ist. Dabei fiel ihm auf, dass der Fahrer benebelt wirkte und eventuell betrunken sei. Die Polizei wurde hinzugerufen, die den Sattelzugfahrer noch in der Straße antraf. Bei einem Atemalkoholvortest pustete der Mann über 3,0 Promille, sodass sofort strafprozessuale Maßnahmen eingeleitet worden. Neben der Sicherstellung des Führerscheins erfolgte die Anordnung einer Blutentnahme. Ihm wurden die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel entzogen. Ein Abschleppunternehmen schleppte den Sattelzug auf einen nahegelegenen Parkplatz, sodass die Straße im Anschluss wieder befahrbar war.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

  • 28.08.2025 – 12:10

    LPI-J: Zettel reicht nicht aus

    Jena (ots) - In der Ebereschenstraße stieß ein Citroen-Fahrer beim Einparken mit seiner Anhängerkupplung an einen geparkten Seat und verursachte einen Schaden. Da er es an dem Mittwochnachmittag eilig hatte, hinterließ er einen Zettel mit seiner Erreichbarkeit am gegnerischen Fahrzeug. Der Eigentümer des Seat kam etwas später hinzu, fand den Zettel vor und verständigte zur Unfallaufnahme die Polizei. Dem Gesetz nach reicht das Hinterlegen eines Zettels jedoch nicht ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 12:10

    LPI-J: Geduld im Straßenverkehr!

    Jena (ots) - Aufgrund einer roten Ampel an der Naumburger Straße in Höhe der Kreuzung Am Steinbach, mussten mehrere stadteinwärts fahrende Fahrzeuge anhalten. Einem jungen Radfahrer dauerte die Wartezeit zu lange, sodass er mit seinem Fahrrad vom Radweg auf die Straße fuhr und sich durch die Fahrzeuge schlängelte. Zwischenzeitlich schaltete die Ampel wieder auf grün, sodass sich die Fahrzeugkolonne in Bewegung setzte. Beim Anfahren kam es dann zur Kollision zwischen ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 12:10

    LPI-J: Flucht endet in Handschellen

    Jena (ots) - Aufgrund deutlich zu hoher Geschwindigkeit sollte am Donnerstagmorgen in Jena ein roter Opel kontrolliert werden. Auf die unverkennbaren Zeichen der Beamten hielt das Fahrzeug jedoch nicht an und versuchte zu flüchten. Bei der Fahrt quer durch Jena, vom Westviertel nach Jena-Ost, prallte der Flüchtige mit seinem Pkw an mehrere geparkte Fahrzeuge, Laternenmasten und Verkehrsschilder. Zudem rammte er auch ...

    mehr
