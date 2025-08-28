Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Absolut fahruntauglich

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Das Rangieren eines Sattelzugs ist am späten Mittwochabend einem Anwohner der Stadthäger Straße aufgefallen. Er sprach den Fahrer daraufhin an, dass die Straße für derartige Gefährte nicht ausgelegt ist. Dabei fiel ihm auf, dass der Fahrer benebelt wirkte und eventuell betrunken sei. Die Polizei wurde hinzugerufen, die den Sattelzugfahrer noch in der Straße antraf. Bei einem Atemalkoholvortest pustete der Mann über 3,0 Promille, sodass sofort strafprozessuale Maßnahmen eingeleitet worden. Neben der Sicherstellung des Führerscheins erfolgte die Anordnung einer Blutentnahme. Ihm wurden die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel entzogen. Ein Abschleppunternehmen schleppte den Sattelzug auf einen nahegelegenen Parkplatz, sodass die Straße im Anschluss wieder befahrbar war.

