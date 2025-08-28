Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geduld im Straßenverkehr!

Jena (ots)

Aufgrund einer roten Ampel an der Naumburger Straße in Höhe der Kreuzung Am Steinbach, mussten mehrere stadteinwärts fahrende Fahrzeuge anhalten. Einem jungen Radfahrer dauerte die Wartezeit zu lange, sodass er mit seinem Fahrrad vom Radweg auf die Straße fuhr und sich durch die Fahrzeuge schlängelte. Zwischenzeitlich schaltete die Ampel wieder auf grün, sodass sich die Fahrzeugkolonne in Bewegung setzte. Beim Anfahren kam es dann zur Kollision zwischen dem querenden Radler und einem Pkw. In der Folge stürzte der Junge und zog sich leichte Verletzungen hinzu. Zur weiteren Kontrolle ist der 10-Jährige dann in ein Krankenhaus gefahren worden. Sein hinzugekommener Vater kümmerte sich um die Bergung des Fahrrades. Am Pkw entstand unfallbedingter Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell