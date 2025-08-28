PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle nach Bürgerbeschwerden

Apolda (ots)

Am gestrigen Dienstag, führte die Polizei Apolda aufgrund von Bürgerbeschwerden,eine Geschwindigkeitskotrolle durch. An der Ecke Kirschberg / Auf dem Angespanne in Apolda wurden in der Zeit von 14:00 - 21:45 Uhr 200 Fahrzeuge festgestellt. Es wurden acht Verwarngelder und drei Bußgelder ausgestellt. Die höchst gemessene Geschwindigkeit in der 30-iger Zone betrug 52 km/h.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena

