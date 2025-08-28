LPI-J: Realisierung Haftbefehl
Apolda (ots)
Am Mittwoch den 27.08.2025 um 12:00 Uhr konnte die Polizei Apolda einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Gera realisieren. Der 45-jährige Albaner konnte zu Hause angetroffen werden. Dort wurden ihm der Haftbefehl eröffnet. Der 45-Jährige beglich widerwillig seine Geldbußen und konnte so eine Unterbringung in der Justizvollzugsanstalt umgehen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell