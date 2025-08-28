PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Fahrraddieb erwischt

Weimar (ots)

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag informierte ein aufmerksamer Bürger die Polizei, nachdem er beobachten konnte, wie sich ein Mann an mehreren am Bahnhof abgestellten Fahrrädern zu schaffen machte. Offensichtlich konnte er schließlich an einem der Räder vom Abstellplatz das Schloss öffnen und verließ den Tatort sodann mit dem Mountainbike. Aufgrund der Beschreibung des Zeugen konnte der Mann noch im Nahbereich gestellt werden. Das Rad wurde dem 30-Jährigen, der den Beamten bereits bestens bekannt ist, abgenommen. Dafür gab es eine Anzeige wegen Diebstahls.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
