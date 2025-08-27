Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Brand auf Firmengelände

Emsdetten (ots)

Polizei und Feuerwehr sind am Mittwoch (27.08.) um 02.20 Uhr zu einem Brand auf dem Gelände einer Recyclingfirma an der Gutenbergstraße gerufen worden.

Auf dem Gelände brannten auf einer Fläche von etwa 15 x 20 Metern Stoffreste, die dort gelagert waren. Das Feuer breitete sich auf einen dahinter liegenden Container mit Elektroschrott aus. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Personen sind durch das Feuer nicht zu Schaden gekommen. Wie hoch der Sachschaden ist, kann noch nicht beziffert werden.

Die Brandursache ist unklar. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell