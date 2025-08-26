Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Pkw gestohlen, vom Autohaus-Hof

Rheine (ots)

Unbekannte Täter haben aus einem Autohaus an der Baarentelgenstraße im Industriegebiet Nord zwei Autos gestohlen.

Die Tat ereignete sich in der Nacht von Samstag (23.05.25), 18.00 Uhr auf Sonntag (24.05.25), 09.00 Uhr. Die Autos, ein grauer Ford Galaxy mit dem amtlichen Kennzeichen ST-MG2309 sowie ein grauer Ford Mondeo mit dem Kennzeichen K-CG8080 wurden vom Hof des Autohauses entwendet. Der Wert der beiden Fords liegt im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Die Polizei hat die Fahrzeuge zur Fahndung ausgeschrieben.

Hinweise nimmt die Wache in Rheine entgegen, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell