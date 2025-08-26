Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Geschäft an der Marktstraße

Rheine (ots)

In der Zeit von Freitag (22.08.), 16.00 Uhr bis Montag (25.08.), 08.30 Uhr sind Unbekannte in ein Geschäft an der Marktstraße, Ecke Auf dem Thie eingebrochen.

Ein Fenster am Haupteingang wurde aufgebrochen, sodass die Täter ins Gebäude gelangt sind. Im Verkaufsraum lagen einige Gegenstände auf dem Boden herum und es ist eine Kleingeldkasse mit einem mittleren zweistelligen Bargeldbetrag gestohlen worden.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Angaben machen kann, wird gebeten die Polizei Rheine unter 05971/938-4215 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell