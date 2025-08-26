PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Diebstahl von Baustelle

Hörstel (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitag (22.08.), 15.00 Uhr bis Montag (25.08.), 07.30 Uhr eine Steintransportkarre an der Ibbenbürener Straße entwendet.

Die Täter gelangten auf noch unbekannte Art und Weise auf das Grundstück der umzäunten Baustelle an der dortigen Grundschule. Von dort entwendeten sie die Karre. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte auf der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 13:19

    POL-ST: Tecklenburg, Milchautomat aufgebrochen - hoher Sachschaden

    Steinfurt (ots) - Unbekannte haben in einem Pavillon eines Hofladens an der Königstraße am Freitag (22.08.2025) gegen 22.15 Uhr einen Milchautomaten aufgebrochen. Die Täter nahmen aus der Kassette des Automaten einen niedrigen dreistelligen Euro-Betrag mit. Außerdem entwendeten sie eine Spardose, in der sich ein niedriger zweistelliger Euro-Betrag befand. An dem Milchautomaten entstand ein großer Schaden. Er bewegt ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 10:33

    POL-ST: Tecklenburg, Kiosk auf Sportplatz aufgebrochen - Getränkekisten entwendet

    Steinfurt (ots) - Auf dem Sportplatz an der Von-Varendorff-Straße haben Unbekannte zwischen Donnerstag (21.08.2025), 21.00 Uhr und Freitag (22.08.2025), 12.52 Uhr den Lagerraum eines Kiosks aufgebrochen. Die Täter rissen die Tür aus der Holzhütte. Aus dem Lagerraum nahmen sie dann fünf Getränkekisten mit. Der entstandene Schaden liegt insgesamt im unteren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren