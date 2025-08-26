Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Diebstahl von Baustelle

Hörstel (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitag (22.08.), 15.00 Uhr bis Montag (25.08.), 07.30 Uhr eine Steintransportkarre an der Ibbenbürener Straße entwendet.

Die Täter gelangten auf noch unbekannte Art und Weise auf das Grundstück der umzäunten Baustelle an der dortigen Grundschule. Von dort entwendeten sie die Karre. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte auf der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell