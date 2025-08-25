PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Metelen, Lengerich, Firmenfahrzeuge und Pkw aufgebrochen - Werkzeuge, Bargeld und Tasche gestohlen

Steinfurt (ots)

In Metelen haben unbekannte Täter mehrere Firmenfahrzeuge aufgebrochen, in Lengerich verschafften Kriminelle sich Zugang zu einem Pkw.

In Metelen am Josefsweg wurde ein Geschädigter in der Nacht zu Samstag (23.08.25) gegen 02.45 Uhr von Geräuschen geweckt. Er beobachtete zwei Täter, die sich an seinem Peugeot Boxer zu schaffen machten. Später stellte der Geschädigte fest, dass mehrere Werkzeuge der Marke Makita aus dem Firmentransporter gestohlen worden waren. Der Wert der Beute liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Der erste war männlich, zwischen 1,85 und 1,95 Meter groß und trug eine schwarze Hose, einen schwarzen Pullover und eine schwarze Basecap. Der zweite männliche Täter war zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und ebenfalls komplett in Schwarz gekleidet.

Weniger hundert Meter entfernt, an der Heeker Straße/Höhe Eper Straße, wurde auch ein Firmenfahrzeug angegangen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 16.00 Uhr am Freitag (22.08.25) und 06.50 Uhr am Samstagmorgen. Wie die Täter in den Mercedes-Sprinter gelangten, ist unklar. Es wurden diverse Werkzeuge der Marke Bosch gestohlen. Zum Wert liegen keine Angaben vor.

Am Welberger Damm, zwischen Schlesier Straße und Baken Esch, gelangten Täter auf unbekannte Art und Weise in einen Citroen Jumper. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 19.30 Uhr und Samstag, 10.00 Uhr. Die Unbekannten stahlen Werkzeuge von Menkor, Bosch und Makita, der Wert ist bislang unbekannt.

In Lengerich an der Rahestraße, zwischen Banningstraße und Wiesenstraße, gelangten unbekannte Täter zwischen Freitag, 14.00 Uhr und Samstag, 06.30 Uhr auf unbekannte Weise in ein Auto. Sie stahlen aus dem Innenraum des VW Tiguan unter anderem eine Tasche, Bargeld und Parfüm.

Die Polizei sucht jeweils Zeugen zu diesen Taten. Hinweise für Metelen nimmt die Wache in Ochtrup entgegen: Telefon 02553/9356-4155. Für Lengerich melden sich Zeugen bitte bei der Wache Lengerich: Telefon 05481/9337-4515.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

