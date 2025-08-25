Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Kiosk auf Sportplatz aufgebrochen - Getränkekisten entwendet

Steinfurt (ots)

Auf dem Sportplatz an der Von-Varendorff-Straße haben Unbekannte zwischen Donnerstag (21.08.2025), 21.00 Uhr und Freitag (22.08.2025), 12.52 Uhr den Lagerraum eines Kiosks aufgebrochen.

Die Täter rissen die Tür aus der Holzhütte. Aus dem Lagerraum nahmen sie dann fünf Getränkekisten mit. Der entstandene Schaden liegt insgesamt im unteren dreistelligen Euro-Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen, die etwas zu dem Vorfall sagen können. Hinweise bitte an die Wache in Lengerich, Telefon 05481/93 37 45 15.

