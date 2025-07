Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Radmuttern von einem Kia Sorento gelöst - Zeugen gesucht

Bad Bentheim (ots)

Bereits am Montag, dem 14. Juli 2025, kam es zwischen 8:00 und 16:30 Uhr vermutlich auf dem Parkplatz der Firma Model in der Stockholmer Straße 40 in Gildehaus zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Bislang unbekannte Täter lockerten nach bisherigen Erkenntnissen die Radmuttern eines grauen/silbernen Kia Sorento. Der Fahrzeugführer stellte die Manipulation erst auf dem Nachhauseweg fest - glücklicherweise hatte sich der betroffene Reifen bis dahin nicht von der Achse gelöst. Ein gefährlicher Zwischenfall konnte so zufällig verhindert werden.

Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen auf dem Parkplatz gemacht haben, sich unter der Rufnummer 05921/3090 bei der Polizei in Nordhorn zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell