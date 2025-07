POL-EL: Bockhorst - 89-jähriger fährt in den Gegenverkehr - Polizei sucht mögliche Gefährdete

Haren (ots) - Am 13. Juli zwischen 15 und 16 Uhr wurde ein schwarzer Porsche Cayenne, welcher vor der Rezeption Schloss Dankern an der Straße Am Tiergarten abgestellt wurde, durch bislang unbekannte Personen zerkratzt. Der dabei entstandene Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05932) 72100 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

