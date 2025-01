POL-OS: Osnabrück: Zeugen gesucht nach Raub in der Frankenstraße

Osnabrück (ots) - Die Polizei Münster fahndet öffentlich nach einem Mann, welcher am 19.12. ein Paket in einem Paketshop in einem Supermarkt an der Haster Straße in Belm aufgab. Das Paket geriet am 21.12. in einem Postverteilerzentrum in Greven-Reckenfeld in Brand. Wie sich herausstellte, war ein Brandsatz ...

mehr