Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Pkw überschlägt sich - 21-Jährige alkoholisiert am Steuer

Neuenhaus (ots)

Am Mittwochabend, dem 16. Juli, kam es gegen 21:12 Uhr auf der Lingener Straße in Neuenhaus zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Pkw überschlug. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 21-jährige Frau mit ihrem Fahrzeug in Richtung Veldhausen unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Pkw kippte auf die Seite.

Ein Zeuge, der sich zum Zeitpunkt des Unfalls in der Nähe der Kreuzung Lingener Straße / Veldhauser Straße befand, beobachtete das Geschehen. Nach seinen Angaben fuhr die Frau zuvor mit quietschenden Reifen vom Primelweg auf die Lingener Straße auf. Der VW Polo kam zunächst in den linken Grünstreifen, wurde dann gegengelenkt und geriet in der Folge in den rechten Seitenbereich, wo er schließlich auf die Seite kippte. Der 34-jährige Zeuge leistete umgehend Erste Hilfe und informierte die Rettungskräfte. Die 21-Jährige blieb bei dem Unfall augenscheinlich unverletzt.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei der Fahrerin ergab einen Wert von 1,37 Promille. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell