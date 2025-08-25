PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Automat auf Sportplatz aufgebrochen - Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Unbekannte haben in Hauenhorst zwischen Samstag (23.08.2025), 13.00 Uhr und Sonntag (24.08.2025), 12.15 Uhr, einen Eisautomaten auf dem Gelände eines Sportvereins am Hessenweg aufgebrochen.

Die Täter gelangten auf noch unbekannte Weise auf den Sportplatz. Dort hebelten sie einen Eisautomaten auf und entwendeten das Bargeld. Die Höhe des Betrags steht noch nicht fest. Der Schaden an dem Automaten liegt im mittleren dreistelligen Euro-Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise zu dem Fall gegen kann, meldete sich bitte bei der Wache Rheine unter der Telefonnummer 05971/9 38 42 15.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

