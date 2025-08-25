PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in Imbisswagen - Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Am Freitagmittag (22.08.) gegen 11.20 Uhr ist die Polizei zu einem aufgebrochenen Imbisswagen auf die Kirmes gerufen worden.

Der Wagen stand auf dem Wilhelmplatz unmittelbar vor der Schule. In der Zeit von Donnerstag (21.08.), 16.00 Uhr bis Freitag, 11.00 Uhr haben Unbekannte die Rollläden des Imbisswagens hochgeschoben und die dahinterliegende Glasscheibe eingeschlagen, um hinein zu gelangen.

Der Besitzer konnte bei der Anzeigenerstattung angeben, dass Lebensmittel mit geringfügigem Wert gestohlen wurden. Ob weiteres fehlt, stand noch nicht fest.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Angaben zu dem aufgebrochenen Wagen machen kann, wird gebeten die Polizei Greven unter 02571/928-4455 zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 09:16

    POL-ST: Mettingen, Verkehrsunfall auf Osnabrücker Straße - Motorradfahrer schwer verletzt

    Steinfurt (ots) - Am Freitag (22.08.) hat sich gegen 17.45 Uhr auf der Osnabrücker Straße, Höhe Höveringhausener Schulweg, ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine 61-jährige Frau aus Greven war mit ihrem Opel Corsa auf dem Höveringhausener Schulweg in Richtung Osnabrücker Straße gefahren. Sie beabsichtigte die Osnabrücker Straße zu überqueren und in die ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 08:52

    POL-ST: Recke, Frau stürzt betrunken mit dem Fahrrad - schwer verletzt

    Steinfurt (ots) - Am Freitagabend (22.08.) gegen kurz nach 23.00 Uhr ist die Polizei zu einem Verkehrsunfall am Raumühlenweg Ecke Witte Moor gerufen worden. Die 53-Jährige aus Recke war mit ihrem Fahrrad vom Raumühlenweg nach links in die Straße Witte Moor in Richtung Tannenweg eingebogen. Dabei stürzte die Frau aus bisher unbekannten Gründen und fiel zu Boden. ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 08:50

    POL-ST: Steinfurt, Motorradfahrer stürzt und landet im Graben - schwer verletzt

    Steinfurt (ots) - Auf dem Mesumer Damm, Höhe Hollich 19, hat sich am Sonntagvormittag (24.08.) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 62-jähriger Mann aus den Niederlanden ist mit seinem Motorrad auf dem Mesumer Damm in Richtung Wettringer Straße gefahren. Ersten Erkenntnissen zufolge ist er kurz vor der Einmündung zu Hollich 19 in einer Linkskurve weiter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren