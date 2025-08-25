Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in Imbisswagen - Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Am Freitagmittag (22.08.) gegen 11.20 Uhr ist die Polizei zu einem aufgebrochenen Imbisswagen auf die Kirmes gerufen worden.

Der Wagen stand auf dem Wilhelmplatz unmittelbar vor der Schule. In der Zeit von Donnerstag (21.08.), 16.00 Uhr bis Freitag, 11.00 Uhr haben Unbekannte die Rollläden des Imbisswagens hochgeschoben und die dahinterliegende Glasscheibe eingeschlagen, um hinein zu gelangen.

Der Besitzer konnte bei der Anzeigenerstattung angeben, dass Lebensmittel mit geringfügigem Wert gestohlen wurden. Ob weiteres fehlt, stand noch nicht fest.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Angaben zu dem aufgebrochenen Wagen machen kann, wird gebeten die Polizei Greven unter 02571/928-4455 zu kontaktieren.

