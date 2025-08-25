Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Motorradfahrer stürzt und landet im Graben - schwer verletzt

Steinfurt (ots)

Auf dem Mesumer Damm, Höhe Hollich 19, hat sich am Sonntagvormittag (24.08.) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Ein 62-jähriger Mann aus den Niederlanden ist mit seinem Motorrad auf dem Mesumer Damm in Richtung Wettringer Straße gefahren. Ersten Erkenntnissen zufolge ist er kurz vor der Einmündung zu Hollich 19 in einer Linkskurve weiter geradeaus gefahren und nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei stürzte er und fiel in einen angrenzenden Straßengraben.

Durch den Unfall wurde der 62-Jährige schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

