Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, E-Scooter-Fahrerin gestürzt - schwer verletzt

Steinfurt (ots)

Eine 15-Jährige aus Rheine ist am Mittwochabend (20.08.) gegen kurz vor 18.00 Uhr an der Surenburgstraße in Höhe des Kinos mit ihrem E-Scooter gestürzt.

Sie fuhr die Kopernikusstraße in Richtung Surenburgstraße und überquerte diese dann. Als sie auf der gegenüberliegenden Seite ankam, fuhr sie gegen die Bordsteinkante und stürzte.

Dabei verletzte sie sich so schwer, dass sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden musste.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell