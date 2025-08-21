Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Haus durchsucht und Auto gestohlen - Einbruch in Einfamilienhaus

Steinfurt (ots)

In der Nacht von Dienstag (19.08.), 21.00 Uhr, auf Mittwoch (20.08.), 07.30 Uhr, sind Unbekannte in ein Haus in der Kirchstraße in Bevergern eingedrungen.

Ersten Ermittlungen zufolge sind sie durch ein "auf-Kipp" stehendes Fenster, das im Erdgeschoss zur Kirchstraße zeigt, in das Haus gelangt. Die Bewohner schliefen. Am Morgen stellten sie fest, dass das ganze Haus durch-sucht wurde.

Gestohlen wurden unter anderem persönliche Gegenstände und ein Autoschlüssel. Das dazugehörige Auto war vor dem Haus in der Kirchstraße geparkt und ist mit dem Schlüssel gestohlen worden. Dabei handelt es sich um einen Opel Meriva in schwarz mit dem amtlichen Kennzeichen ST-CM 2305.

Die Polizei ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen. Wer Angaben zu dem Ein-bruch machen kann, wird gebeten die Polizei in Rheine unter 05971-93 84 21 5 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell