Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, Brand eines Holzunterstandes

Hopsten (ots)

Am Mittwochmorgen (20.08.) wurden Polizei und Feuerwehr über einen Brand auf einem Hof an der Hümmlinger Straße gerufen.

Der Eigentümer bemerkte gegen 04.30 Uhr, dass der Holzunterstand brannte. Dieser befindet sich in der Nähe eines kleinen Feldwegs seitlich des Hofgeländes. In dem Unterstand lagerten etwa 300 Raummeter Holz. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der entstandene Schaden liegt nach ersten Schätzungen im unteren sechsstelligen Bereich.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

  • 20.08.2025 – 14:11

    POL-ST: Ochtrup, Tatverdächtige festgenommen - Diebstähle auf Friedhof

    Steinfurt (ots) - Nach einem Diebstahl auf dem Friedhof in Ochtrup-Langenhorst haben wir vier Tatverdächtige vorläufig festnehmen können. Ein Zeuge informierte die Polizei am Donnerstagmorgen (14.08.), dass Personen gegen 07.00 Uhr über den Friedhof laufen und vermutlich Metallfiguren von den Gräbern entwenden. Die sofort eingesetzten Kollegen trafen dann auch in ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 10:21

    POL-ST: Hopsten, Einbruch in Gartenhütte

    Hopsten (ots) - Unbekannte Täter haben sich zwischen Sonntag (17.08.), 23.00 Uhr und Montag (18.08.), 08.45 Uhr Zugang zu einer Gartenhütte an der Straße Marktplatz verschafft. Die Täter entwendeten aus der Gartenhütte eine X-Box und einen Metalldetektor. Der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Euro-Bereich. Zeugen, die Hinweise zu diesem Einbruch geben können, melden sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, ...

    mehr
