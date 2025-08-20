Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, Brand eines Holzunterstandes

Hopsten (ots)

Am Mittwochmorgen (20.08.) wurden Polizei und Feuerwehr über einen Brand auf einem Hof an der Hümmlinger Straße gerufen.

Der Eigentümer bemerkte gegen 04.30 Uhr, dass der Holzunterstand brannte. Dieser befindet sich in der Nähe eines kleinen Feldwegs seitlich des Hofgeländes. In dem Unterstand lagerten etwa 300 Raummeter Holz. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der entstandene Schaden liegt nach ersten Schätzungen im unteren sechsstelligen Bereich.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell