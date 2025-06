LPI-SHL: Tödlicher Motorradunfall

Brotterode (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache verlor ein 16-jähriger Motorrad-Fahrer Dienstagabend auf der Landstraße zwischen Brotterode und Trusetal die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er stürzte und rutschte in den Straßengraben. Der Jugendliche kam verletzt mit dem Rettungswagen ins Klinikum. An der Maschine entstand Totalschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Seifert ...

