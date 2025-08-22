Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Tageswohnungseinbruch, Zeugen gesucht

Rheine (ots)

Am Mittwoch (20.08.) sind Unbekannte zwischen 10.00 und 18.30 Uhr in eine Garage eines Hauses an der Fritz-Erler-Straße eingebrochen. Ersten Erkenntnissen nach sind sie über ein Fenster auf der Rückseite der Garage eingestiegen. Dort gelagerte Möbelstücke und das geparkte Auto wurden von den Tätern geöffnet und durchsucht. Was gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht fest. Wer Angaben zu dieser Tat machen kann, wird gebeten, die Polizei Rheine unter 05971/9384215 zu kontaktieren.

