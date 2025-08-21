PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht - Radfahrerin verletzt, Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Am Dienstag (19.08.) ist es gegen 13.46 Uhr an der Ecke Osnabrücker Straße / Dörenther Straße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Eine Radfahrerin wurde durch die Kollision verletzt. Die 35-jährige Frau aus Rheine befuhr mit ihrem Rad den linksseitig verlaufenden Radweg an der Osnabrücker Straße stadtauswärts.

Aus der Dörenther Straße näherte sich ein Pkw und hielt zunächst an. Plötzlich fuhr der Pkw an und es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und der Radfahrerin. Die Rheinenserin kam zu Fall und verletzte sich leicht.

Die Fahrerin des Pkw unterhielt sich mit der Radfahrerin und brachte diese und ihr Fahrrad zu ihrer Arbeitsstelle. Anschließend entfernte sich die Frau, ohne die Polizei zu informieren oder ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Bei dem Auto handelte es sich um einen dunklen Pkw.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht die Fahrerin des Pkw, sowie Zeugen des Unfalls. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

