POL-COE: Billerbeck, Am Bahnhof/ Nachtragsmeldung zur Meldung "Zeugen gesucht"

Coesfeld (ots) - Ein Traktor streifte am Freitag (28.03.25) einen weißen VW Multivan am Nordlandwehr. Die Fahrerin erlitt dabei Verletzungen. Passiert ist das gegen 8.15 Uhr. Der unbekannte Treckerfahrer kümmerte sich nicht um seine Anschlusspflichten. Mit einem Rettungswagen kam die Frau in ein Krankenhaus. Der Trecker hatte einen Schwerlastkipper einer Coesfelder Firma angehängt. Die Polizei in Dülmen bittet unter ...

